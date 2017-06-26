Украинский президент Пётр Порошенко считает, что Россия строит газопровод "Северный поток — 2" из-за мести Украине. Порошенко публично заявил о том, что строительством этого газопровода Москва хочет отомстить Киеву за решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании "Нафтогаз"в споре с российской корпорацией "Газпром".

Как отметил Порошенко в интервью украинским СМИ, проект не преследует ни экономических, ни энергетических целей, а является "чрезвычайно серьёзной угрозой для Украины", - сообщает ZN.ua. "Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы", — заявил Порошенко.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России через Балтийское море до Германии.