СМИ: Южная Корея планировала ликвидировать Ким Чен Ына

ИноСМИ обнародовали шокирующее известия. Якобы еще два года назад предыдущий лидер Южной Кореи готовил заговор против руководства соседней республики, с которым сложились очень обостренные отношения.

Газета Asahi, ссылаясь на собственный источник, пишет, что в 2015 году администрация предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе планировала «смену руководства» КНДР путем ликвидации Ким Чен Ына. Разведка страны вплотную занялась разработкой этого плана, согласно которому гибель северокорейского лидера должна была быть представлена как несчастный случай. Готовились разные варианты гибели: ДТП, авария на железной дороге или воде.

Претворить план Пак Кын Хе не удалось по той причине, что нынешние власти Южной Кореи отказались от устранения Ким Чен Ына.



