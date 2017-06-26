Американская телекомпания CNN ужесточила правила публикаций материалов о России

Американская телекомпания CNN меняет правила публикаций материалов, касающихся России. Решение ужесточить редакционные правила для статей о РФ руководство CNN приняло после недавнего скандала, завершившегося снятием материала с сайта телекомпании публикации о встрече экс-советника президента США Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Теперь телеканал берет всю информацию о России на особый контроль. Как сообщает портал BuzzFeed, главный редактор подразделения CNN Money Рич Барбьери разослал внутри редакции телекомпании распоряжение, в котором указано, что "никто больше не будет публиковать никаких материалов, касающихся России", без его личного одобрения и вице-президента Джейсоном. Это касается не только редакционных статей, но и публикаций в соцсетях, видеоматериалов.

22 июня CNN опубликовала материал со ссылкой на анонимный источник в Палате представителей. В нет говорилось о якобы встрече представителя переходной команды Трампа финансиста Энтони Скарамуччи и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Они встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе и якобы могли обсуждать смягчение санкций против России в скором времени после инаугурации Трампа.

CNN удалила материал с сайта и принесла извинения.