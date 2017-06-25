Трамп обвинил Клинтон в сговоре против Сандерса

Хиллари Клинтон вступила в сговор с руководством Демократической партии, чтобы выбить из предвыборной гонки Берни Сандерса. Об этом в своем Twitter написал Дональд Трамп.

Президент США отметил, что Клинтон поступила нечестно. При этом самого Сандерса Трамп в своем твите назвал «сумасшедшим».

Напомним, сенатор от штата Вермонт был главным конкурентом Хиллари Клинтон на партийных праймериз. Противостояние политиков закончилось тем, что Клинтон удалось победить по итогам голосования сторонников демократов и стать кандидатом на выборах президента. Сразу же после этого сайт WikiLeaks опубликовал документы, свидетельствующие о том, что результаты праймериз были сфальсифицированы в пользу Клинтон.