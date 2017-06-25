Трамп обвинил Клинтон в сговоре против Сандерса
25 июня 2017, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Хиллари Клинтон вступила в сговор с руководством Демократической партии, чтобы выбить из предвыборной гонки Берни Сандерса. Об этом в своем Twitter написал Дональд Трамп.
Президент США отметил, что Клинтон поступила нечестно. При этом самого Сандерса Трамп в своем твите назвал «сумасшедшим».
Напомним, сенатор от штата Вермонт был главным конкурентом Хиллари Клинтон на партийных праймериз. Противостояние политиков закончилось тем, что Клинтон удалось победить по итогам голосования сторонников демократов и стать кандидатом на выборах президента. Сразу же после этого сайт WikiLeaks опубликовал документы, свидетельствующие о том, что результаты праймериз были сфальсифицированы в пользу Клинтон.