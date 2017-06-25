В Киеве заявили об угрозе техногенной катастрофы в Донбассе

На востоке Украины может произойти техногенная катастрофа. Об этом заявили в Киеве.

Как следует из сообщения украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня, чрезвычайная ситуация сложилась в городе Торецк, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Несколько шахт, функционировавших в районе населенного пункта, оказались затоплены – причиной этого стали обстрелы. Из-за поднимающегося на поверхность газа метана в городе могут произойти взрывы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что украинские военнослужащие сорвали «хлебное перемирие», объявленное в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.