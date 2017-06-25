В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу праздновавших Ураза-байрам мусульман

В английском Ньюкасле сегодня днем автомобиль врезался в толпу людей, собравшихся у городской мечети.

О дорожном инциденте несколько минут назад сообщила местная пресса. Согласно сведениям, имеющимся на данный момент в распоряжении журналистов, в результате ДТП пострадали не менее семи человек. Все они – мусульмане, отмечавшие религиозный праздник Ураза-байрам.

Получивших травмы людей доставили в медицинские учреждения. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет британская полиция. В частности, правоохранителям предстоит определить, был ли наезд преднамеренным или же произошел несчастный случай.