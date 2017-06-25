Названа причина быстрого распространения огня в лондонской башне

Расследование лондонского пожара в Grenfell Tower продолжается. После того, как была установлена причина возгорания из-за неисправного холодильника, следователи приступили к изучению конструкции 24-этажного небоскреба.

Предполагается, что необычный дизайн жилого дома Grenfell Tower привёл к возникновению эффекта дымохода, который поспособствовал быстрому распространению огня, пишет The Telegraph. Эксперты выяснили, что обшивка здания была прикреплена к бетонным столбам треугольной формы, из-за чего образовался вакуум. И чем больше зазор, тем сильнее эффект дымовой трубы. Также известно, что облицовка здания и теплоизоляция не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

Трагедия случилась 14 июня. В результате грандиозного пожара в лондонской высотке погибли и пропали без вести, по официальным данным, 79 человек. Власти Великобритании выделили £5 млн пострадавшим в результате пожара.



