В Мосуле террорист подорвал себя в толпе беженцев, пытавшихся покинуть город

В Мосуле прогремел мощный взрыв: террорист-смертник подорвал себя в толпе беженцев, пытавшихся покинуть осажденный город. Люди пытались добраться до иракских военных.

Иракской армии в субботу удалось организовать несколько коридоров, через которые мирные граждане могли покинуть Мосул. Последняя попытка не удалась: смертник внедрился в толпу и устроил взрыв. Иракские медики сообщают о 12 погибших, среди которых есть женщины и дети. Свыше 20 человек получили ранения.