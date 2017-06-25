В Германии выпустили купюры номиналом в ноль евро, которые продаются за 2,5 евро

В Германии увидела свет купюра номиналом в ноль евро. Она имеет все необходимые степени защиты: водяные знаки и голограммы, как и все обычные банкноты, и даже печатается на той же бумаге, но на нее ничего нельзя купить.

При этом приобрести необычную купюру, разрешение на выпуск которой дал Европейский центральный банк, можно за 2,5 евро. Ее количество ограничено тиражом в 5 тыс. экземпляров. Власти надеются, что она станет популярной у туристов. На новых банкнотах изображен парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958 года выпуска.



