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Гуманные британские законы не позволили депортировать более 40 террористов

25 июня 2017, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Гуманные британские законы не позволили депортировать более 40 террористов
globallookpress.com

Законы о защите прав человека не позволили властям Великобритании депортировать из страны более 40 потенциальных террористов-иностранцев, что привело к серии терактов. Доклад был подготовлен МВД страны по заказу премьер-министра Терезы Мэй.

Согласно доктрине «Депортация с гарантиями», Великобритания может выслать из страны подозреваемых в терроризме, но только в случае получения гарантий о том, что они не будут подвергнуты пыткам и жестокому обращению в странах происхождения.

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Гуманные британские законы не позволили депортировать более 40 террористов

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Российский боец Федор Емельяненко проиграл американцу Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде, продержавшись чуть более минуты. Поражение в дебютном бою под эгидой Bellator стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко.

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NASA смоделировало ожидающееся в августе полное солнечное затмение

NASA опубликовало на своем сайте видео, посвященное предстоящему полному солнечному затмению, свидетелями которого станут жители Соединенных Штатов. Астрономическое явление ожидается 21 августа.

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В конгрессе США готовят два антироссийских законопроекта

В конгрессе США готовят два антироссийских законопроекта

Как сообщают СМИ, речь идет о законопроектах, разработанных членом палаты представителей Максин Уотерс. Один из них направлен на сохранение санкций в отношении России, введенных Соединенными Штатами ранее.

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ДТП в Ставрополье: семья из Франции погибла под колесами грузовика

ДТП в Ставрополье: семья из Франции погибла под колесами грузовика

В Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля с грузовой фурой погибла семья французов из четырех человек, включая двух детей. Двое несовершеннолетних и водитель грузовика в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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В петербургский морг допускали экстрасенсов для занятий магией

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Во время игры брат случайно застрелил четырехлетнюю сестру

В городе Вольске Саратовской области самые опытные следователи и криминалисты расследуют гибель четырехлетней девочки, которая скончалась от огнестрельного ранения в частном доме.

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Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за облитую зеленкой футболку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет взыскать с президента Украины Петра Порошенко стоимость испорченной новой футболки, которую облили зеленкой во время выступления политика перед выпускниками в Винницкой области.

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После поражения российской сборной депутат предложил "дать в морду" Жиркову

После поражения российской сборной депутат предложил "дать в морду" Жиркову

Российская сборная заняла третье место в группе и выбыла из Кубка Конфедераций после поражения от сборной Мексики (1:2). В полуфинал турнира из группы "А" вышли Португалия и Мексика. 25 июня определятся еще 2 полуфиналиста.

//Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев хочет его посадить или убить

Отец Жанны Фриске считает, что Шепелев хочет его посадить или убить

Отец покойной любимицы миллионов, певицы Жанны Фриске Владимир Копылов сделал сенсационное заявление. Родитель экс-солистки "Блестящих" сообщил, что Дмитрий Шепелев его якобы "заказал".

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В Подмосковье в ночь на субботу зафиксировали заморозки

В Подмосковье в ночь на субботу зафиксировали заморозки

Выходные в Подмосковье начались с заморозков. В ночь на субботу, 24 июня, приборы зафиксировали 1 градус ниже нуля. В Московской области еще не было настолько поздних заморозков.

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Самоходный робот-картошка покоряет пользователей Сети

Самоходный робот-картошка покоряет пользователей Сети

Польский инженер Марек Батшински сконструировал беспилотного робота из картофелины. Видеоролик со своим изобретением и описанием принципа его работы поляк выложил на своем YouTube-канале.

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Во время репетиции парада в Минске танк врезался в столб и протаранил дерево

Во время репетиции парада в Минске танк врезался в столб и протаранил дерево

Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники для участия в репетиции парада к Дню Независимости Белоруссии 3 июля, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб на центральном проспекте Минска.

//Происшествия

В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

В ДТП под Киевом погиб украинский депутат

Вечером 24 июня недалеко от Киева произошла авария с участием двух авто. Как сообщили в администрации Киева, в результате ДТП погибли три человека, включая депутата Киевского областного совета Бориса Панченко.

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Опубликовано видео погони танка Т-90 ВС Сирии за террористами ИГ

Опубликовано видео погони танка Т-90 ВС Сирии за террористами ИГ

В соцсетях появилось видео, на котором боевой танк сирийской армии Т-90 с успехом преследует боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" немногим восточнее Пальмиры.

//В мире

ЛНР: Киев готовит нападение на Миссию ОБСЕ

ЛНР: Киев готовит нападение на Миссию ОБСЕ

Спецслужбы Украины готовят провокации против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом, заявил заместитель министра госбезопасности самопровозглашённой ЛНР Александр Басов.

//Общество

В Хабаровске установлен рекорд России по одновременному поеданию ухи

В Хабаровске установлен рекорд России по одновременному поеданию ухи

В Хабаровске поставили рекорд по приготовлению ухи. Всего было сварено 3,7 тысячи литров ухи, которую попробовали 15 тысяч человек. Рекорд был зафиксирован главным редактором «Книги рекордов России» Алексеем Свистуновым.

//В мире

Египет отдал Саудовской Аравии два острова

Египет отдал Саудовской Аравии два острова

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал соглашение о демаркации морской границы страны с Саудовской Аравией, согласно которому Эр-Рияду отходят острова Санафир и Тиран в Красном море.

//Общество

Международный фестиваль садов и цветов стартует на днях в Москве

Международный фестиваль садов и цветов стартует на днях в Москве

Международный фестиваль садов и цветов начнется в московском «Музеоне» в четверг, 29 июня. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

//Спорт

Сборная России по футболу покинула Кубок Конфедераций, проиграв команде Мексики

Сборная России по футболу покинула Кубок Конфедераций, проиграв команде Мексики

На матче Кубка конфедераций в Казани сборная России по футболу проиграла команде Мексики со счетом 1:2. Счет в заключительном матче группового этапа на 25-й минуте открыл россиянин Александр Самедов.

//Криминал

В Ставропольском крае велосипедист плеснул кислотой в двух девушек

В Ставропольском крае велосипедист плеснул кислотой в двух девушек

Мужчина на велосипеде атаковал накануне двух идущих по дороге девушек, плеснув в них кислотой в Буденновске. Подростки получили ожоги разной степени тяжести, следователи возбудили уголовное дело.

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Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну

Пушков прокомментировал решение Украины усложнить россиянам въезд в страну

Российская Федерация должна усложнить въезд в страну украинским гражданам в ответ на решение Киева принять аналогичные меры. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

//Общество

В Крыму полностью восстановлена подача электричества после грозы

В Крыму полностью восстановлена подача электричества после грозы

В Крыму электроснабжение уже полностью восстановлено. Ранее оно было нарушенное по причине непогоды. О восстановлении рассказали работники пресс-центра МЧС РФ полуострова.

//В мире

Генсек Интерпола назвал три главные угрозы будущего

Генсек Интерпола назвал три главные угрозы будущего

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в эфире телеканала "Россия-24" высказал мнение, что главными угрозами для мира в будущем являются кибератаки, терроризм и организованная преступность.

//В мире

Парламент Великобритании атаковали хакеры

Парламент Великобритании атаковали хакеры

В работе электронной почты членов парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки, сообщил член палаты лордов Кристофер Реннард. Депутаты не смогли воспользоваться удаленным доступом к почте.

//Шоу-бизнес

Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл

Иван Ургант и Сергей Шнуров устроили рэп-баттл

На минувшей неделе в телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант и лидер группы "Ленинград" Шнуров устроили пародию Versus баттла и взорвали интернет, набрав уже более 2 миллионов просмотров.

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