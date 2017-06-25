Гуманные британские законы не позволили депортировать более 40 террористов

Законы о защите прав человека не позволили властям Великобритании депортировать из страны более 40 потенциальных террористов-иностранцев, что привело к серии терактов. Доклад был подготовлен МВД страны по заказу премьер-министра Терезы Мэй.

Согласно доктрине «Депортация с гарантиями», Великобритания может выслать из страны подозреваемых в терроризме, но только в случае получения гарантий о том, что они не будут подвергнуты пыткам и жестокому обращению в странах происхождения.



