Эрдоган упал в обморок во время молитвы на празднике Ураза-байрам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал недомогание и упал в обморок во время молитвы в мечети Мимара Синана в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Как сообщает телеканал CNN Turk, инцидент произошел в мечети Мимара Синана.

По заключению врачей, Эрдогану стало плохо из-за высокого повышения уровня сахара в крови. После оказанной медицинской помощи тот пришел в себя, а на выходе из мечети рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо.

Ураза-байрам ("праздник разговения") наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама. Он отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.



