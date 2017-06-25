Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за облитую зеленкой футболку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили хочет взыскать с президента Украины Петра Порошенко стоимость испорченной новой футболки, которую облили зеленкой во время выступления политика перед выпускниками в Винницкой области.

"Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро", - написал Саакашвили в своем Фейсбуке.

Саакашвили обвинил в нападении местных представителей Блока Петра Порошенко. "Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП", - аргументировал свою подозрительность пострадавший.

Впрочем, наученный горьким опытом, Саакашвили теперь всегда берет на подобные мероприятия запасной комплект одежды. Не так давно политика закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге.