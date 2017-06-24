Египет отдал Саудовской Аравии два острова
24 июня 2017, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал соглашение о демаркации морской границы страны с Саудовской Аравией, согласно которому Эр-Рияду отходят острова Санафир и Тиран в Красном море.
Исторический статус переданных островов до конца не ясен, но правительство Египта настаивает на их саудовском суверенитете. В течение XX века периодически острова переходили от одной страны к другой.
Соглашение о демаркации было подписано в апреле 2016года, это вызвало возмущение общественности Египта и массовые акции протеста.
Ранее в Египте в тестовом режиме запустили систему электронных виз, которые должны ускорить прохождение иностранными туристами паспортного контроля в аэропортах страны.