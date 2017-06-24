Генсек Интерпола назвал три главные угрозы будущего

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что главными угрозами для мира в будущем являются кибератаки, терроризм и организованная преступность.

По его словам, хакеры способны лишить водоснабжения и электроэнергии целые города, а также создать серьёзные сбои в работе транспортных систем из-за того, что работа всех этих систем регулируется компьютерами и роботами.

«Я считаю киберпреступность самой крупной угрозой в будущем наряду с терроризмом и организованной преступностью, существующей даже на межконтинентальном уровне», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в работе электронной почты членов парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки.