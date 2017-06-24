Объявившую голодовку вице-спикера Рады госпитализировали

На Украине госпитализировали объявившую голодовку вице-спикера Верховной Рады.

Оксана Сыроид заявила о том, что начинает акцию протеста, 20 июня с парламентской трибуны. Причиной этого шага стала ситуация с вывозом мусора во Львове. Город столкнулся с проблемой утилизации отходов после закрытия в 2016 году местной свалки.

Сегодня стало известно, что соратники вице-спикера из фракции «Самопомич» уговорили ее лечь в больницу. У прекратившей прием пищи Оксаны Сыроид обострились хронические заболевания, также у нее наблюдается низкое давление и сердцебиение. В настоящее время нет информации о том, будет ли депутат продолжать голодовку.