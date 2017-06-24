Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать

Законопроект, освобождающий беременных женщин от уголовной ответственности за убийство, был случайно принят в американском штате Нью-Гэмпшир.

Речь идет о законе, посвященном абортам. В результате ошибки, допущенной при подготовке документа, местные законодатели разрешили беременным женщинам убивать не только свой плод, но и остальных людей.

Американская пресса пишет, что ошибку в законопроекте обнаружили только после того, как он был одобрен в обеих палатах конгресса. Скандала удалось избежать благодаря тому, что конгрессмены смогли внести изменения в документ до того, как его подписал губернатор штата.