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Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать

24 июня 2017, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать
фото: pixabay.com

Законопроект, освобождающий беременных женщин от уголовной ответственности за убийство, был случайно принят в американском штате Нью-Гэмпшир.

Речь идет о законе, посвященном абортам. В результате ошибки, допущенной при подготовке документа, местные законодатели разрешили беременным женщинам убивать не только свой плод, но и остальных людей.

Американская пресса пишет, что ошибку в законопроекте обнаружили только после того, как он был одобрен в обеих палатах конгресса. Скандала удалось избежать благодаря тому, что конгрессмены смогли внести изменения в документ до того, как его подписал губернатор штата.

 

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