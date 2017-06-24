Греческие хакеры объявили Турции кибервойну

В минувшую пятницу, 23 июня, сайт главы кабинета министров Греции был взломан турецкими хакерами (они сами об этом заявили). Греческие взломщики в ответ объявили войну коллегам по киберпространству из Турции.

Не то чтобы греческих взломщиков заботила честь премьер-министра страны, нет, все намного глубже, пишут «Известия».

Киберпространство между Турцией и Грецией закипело после того как Греция выразила протест против чтения Корана в стамбульском соборе Святой Софии. Турки в ответ взломали сайт премьера Греции и заблокировали его на несколько часов. Греческие взломщики тоже в стороне не остались, и завертелось…

Греция обещает обрушить сотню важных турецких сайтов.