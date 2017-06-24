CNN удалила статью о «связях» окружения Трампа с фондом из России

Телекомпания CNN удалила со своего сайта статью, в которой рассказывается о «связях» окружения Дональда Трампа и российского фонда.

В материале, о котором идет речь, говорится, что представитель команды президента Соединенных Штатов Энтони Скарамуцци заподозрен сенатом в сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций. Кто сообщил журналистам эту информацию, телеканал указывать не стал.

Позже статья с сайта CNN исчезла, на что обратили внимание сотрудники BuzzFeed. В своем комментарии для издания редактор портала отметил, что материал не соответствовал стандартам CNN. Конкретную причину удаления статьи представитель телекомпании не назвал.