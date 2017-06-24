Карзай обвинил США в распространении терроризма в Афганистане

Действия Соединенных Штатов способствуют распространению терроризма в Афганистане. Об этом заявил бывший президент этой страны Хамид Карзай.

Выступая на международной конференции в Китае, Карзай отметил, что американцам за 16 лет присутствия в Афганистане не удалось победить терроризм. Более того, США не смогли предотвратить появление новых экстремистских группировок, в числе которых запрещенная в России ИГ.

По словам Хамида Карзая, меры по борьбе с ИГ на территории Афганистана, которые предпринимает Вашингтон, неэффективны. В пример Карзай привел применение американцами «матери всех бомб». Экс-президент считает, что после этого террористическая угроза в стране возросла еще больше.

Напомним, США сбросили на позиции ИГ в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу в апреле. В результате погибли 92 боевика.