Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения на антитеррористических операциях

На Евразийском медиафоруме, который в данное время проходит в столице Казахстана, специалисты ООН совместно с коллегами из Казахстана разрабатывают кодекс поведения при проведении антитеррористических операций.

До сих пор нет документа, который бы регламентировал правила поведения властей при проведении международных антитеррористических операций сродни той, что продолжается сейчас в Сирии, передает телеканал «Вести».

Вскоре кодекс поведения будет представлен членам Совета безопасности ООН. Закон поведения при борьбе с международным терроризмом ставит целью объединить усилия всех стран перед лицом терроризма, а для эт ого нужна единая платформа поведения.