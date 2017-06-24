В Италии из-за аномальной жары объявлен высший уровень опасности

В девяти городах Италии 24 июня властями страны объявлен третий, максимальный, уровень опасности в связи с аномальной жарой. Столбик термометра в городах готов преодолеть отметку в 40 градусов.

В Италии стоит страшная жара и засуха. В девяти городах страны сегодня объявлен третий уровень опасности, сообщает «Лента.ру».

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший уровень опасности в городах Болонья, Больцано, Брешия, Перуджа и Турин. Завтра, в воскресенье, жара накроет города Анкона, Капмобассо, Флоренция и Пескара.

В упомянутых городах установится сорокоградусная жара, что прежде всего угрожает здоровью пожилых людей с хроническими болезнями.