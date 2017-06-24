Арнольд Шварценеггер призвал политиков спасать планету

Культовый актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер призвал политиков забыть про распри и объединить усилия в борьбе за жизнь планеты, - актер считает, что проблема экологии звучит именно так.

Нашу планету надо спасать, иначе будет поздно, считает известный актер и культурист Арнольд Шварценеггер, передает RT.

Железный Арни находится в данное время на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В рамках данной встречи актер и выступил с призывом к политикам мира забыть про амбиции и спасти планету.

По словам актера, и консерваторы, и либералы дышат одним воздухом и пьют одну воду. Наша планета – одна на всех и надо сохранить ее для наших потомков.