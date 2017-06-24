В ЮАР овца родила гуманоида (ФОТО)

Жуткого вида ягненок, родившийся в деревне Леди Фрерэ (восток ЮАР), вызвал нехорошие подозрения у соседей фермера и они вызвали экспертов. Пока эксперты работали, старейшины объявили ягненка «посланником ада».

Овечка в ЮАР родила мертвого ягненка с признаками человека, передают «Вести.ру». Старейшины деревни, в которой прошли необычные роды, заподозрили фермера в том, что он имеет прямое отношение к зачатию необычного ягненка и объявили новорожденного «исчадием ада».

Прибывшие в деревню биологи людей успокоили: овца физически не может иметь потомство от человека. Эксперты признали, что ягненок имеет черты гуманоида, но к человеческому роду никакого отношения не имеет. Мать ягненка болела распространенной в этом регионе лихорадкой Рифт-Валли, поэтому и родила ягненка, который не до конца сформировался.