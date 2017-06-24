Россия и сирийская Латакия заключили договор о прекращении огня
24 июня 2017, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
Впервые договор о прекращении огня в Сирии подписан не с отдельным городом или селом, а с целой провинцией. Между группой войск ВС России и властями провинции Латакия подписан 24 июня мирный договор.
Прежде подобные договоры о прекращении огня подписывались только с отдельными населенными пунктами, а теперь соглашение заключено со всей провинцией Латакия, пишут «Известия».
О примирении журналистам сообщил представитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов. Российская сторона первым делом предоставила сирийским жителям гуманитарную помощь - 350 комплектов продуктов питания (рис, мука, сахар, мясные консервы и чай).
Перемирие заключено вовремя, жители находились на грани истощения. При раздаче продуктов местная девочка десяти лет потеряла сознание. Российские врачи констатировали у ребенка голодный обморок и взяли девочку на поруки.