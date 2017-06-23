Берлускони: Что мне нравится в Трампе, так это его жена

Искрометный юмор бывшего главы кабинета министров Италии Сильвио Берлускони снова вызвал восторг в журналисткой среде. Когда 80-летнего Берлускони спросили про его отношение к Трампу, он качественно пошутил.

Журналисты попросили Сильвио Берлускони ответить, не считает ли он, что американский президент чем-то похож на самого Берлускони, сообщает РИА Новости.

Берлускони тут-же ответил, что в Дональде Трампе ему больше всего нравится его жена Меланья, хотя он с нею лично не знаком. Берлускони признался, что много слышал о Меланье и она покоряет его своей красотой, стилем и обаянием. Берлускони заметил, что Меланью Трамп даже американские демократы не критикуют.