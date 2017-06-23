СМИ: за актером Джонни Деппом из-за его шутки следит Секретная Служба США

Ранее «Аргументы недели» сообщали о провокационном высказывании американского актера Джонни Деппа. Актер в Великобритании на музыкальном фестивале в шутку предположил, что Дональду Трампу грозит опасность.

В Секретной Службе США, которая в частности занимается и охраной президента, шуток не понимают, сообщает ТАСС.

На фестивале в Гластонбери Джонни Депп предположил, что если бы там присутствовал Дональд Трамп, то это для него бы плохо кончилось. При этом актер задал публике провокационный вопрос, о том, когда в последний раз актер убивал президента. Депп намекал на убийство 16-го президента США Авраама Линкольнаа, который был смертельно ранен актером Джоном Уилксом Бутом.

В Секретной Службе признались, что внимательно следят за Деппом и держат под контролем все его сообщения по всем открытым источникам и в соцсетях на предмет угрозы президенту США.