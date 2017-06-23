В китайском метро появятся вагоны только для женщин

Это не борьба за права женщин, а попытка защитить прекрасный пол в час пик при поездках на метрополитене. Китайские женщины - очень хрупки, а давка в метро жуткая и они испытывают большие трудности в поездках.

Сильная давка – не единственная проблема китайских дам в подземке, - они частенько становятся жертвами маньяков, которые не прочь «потискать» беззащитную даму, зажатую в толпе, передают «Вести.ру».

И хотя в китайском законодательстве нет законов, которые бы оправдывали деление людей в транспорте по половому признаку, женские вагоны все-таки появятся. Речь пока идет о городе Гуанчжоу, где на данный момент проживает более 14 миллионов людей и в часы пик с 7:30 до 9:30 и с 17 до 19 часов по будням в метро не протолкнуться. Власти города решили, что в подземке будут в часы пик работать вагоны, в которых смогут ездить только дамы.