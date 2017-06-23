СМИ узнали о разработке США направленной против России «цифровой бомбы»

В Соединенных Штатах изготовлена «цифровая бомба», которая в любой момент может быть использована против России. Об этом узнали американские СМИ.

Как пишет The Washington Post, речь идет о размещении кибероружия в системах инфраструктуры РФ. Из опубликованного газетой материала следует, что разработать такое оружие распорядился 44-й президент США Барак Обама. Это стало ответом Белого дома на «вмешательство» в американские выборы, в котором якобы замешана Москва.

По данным журналистов, кибероружие было готово к использованию еще прошлой осенью, однако до настоящего момента американцы его в ход не пустили. Издание не исключает, что это может произойти уже при президенте Дональде Трампе, если отношения между США и Россией продолжат ухудшаться.