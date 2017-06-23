Надежда Савченко рассказала, зачем она показала средний палец Владимиру Гройсману во время заседания Верховной Рады.

О нецензурном жесте, который позволила себе депутат, украинские издания сообщили ранее. Выступая в эфире национального телевидения, Савченко заявила, что показала премьер-министру средний палец в ответ на его поведение. По словам парламентария, Гройсман продемонстрировал неприличный жест, говорящий о том, что его совершенно не интересует мнение депутатского корпуса о проекте бюджета, который обсуждался в тот день в Раде.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что Надежда Савченко пришла на заседание Верховной Рады в откровенном наряде. Представители прессы без внимания это не оставили.