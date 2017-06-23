Еврокомиссия в настоящее время не обсуждает вопрос о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщил вице-президент ЕК.

С соответствующим заявлением Марош Шефчович выступил, общаясь с журналистами. Кроме того, Шефчович рассказал, что Вашингтон не координировал с Евросоюзом возможное введение новых ограничительных мер. По мнению представителя Еврокомиссии, такая координация необходима, так как санкции могут затронуть экономические интересы государств, входящих в ЕС.

О том, что американский сенат решил ввести новые санкции против Москвы, стало известно на прошлой неделе. Документ пока в силу не вступил – чтобы это произошло, необходимо одобрение президента США Дональда Трампа. Ранее «Аргументы недели» писали, что решение о новых ограничительных мерах раскритиковали в Берлине и Вене.