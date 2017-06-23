В администрации Порошенко рассказали о главной теме переговоров с Трампом

Главной темой переговоров Петра Порошенко и Дональда Трампа стало восстановление контроля Киева над территориями Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом журналистам рассказал замглавы администрации президента Украины.

Как заявил Константин Елисеев в эфире украинского телевидения, в ходе встречи политики обсудили элементы закона о реинтеграции Донбасса. О том, что в Киеве готовят этот документ, стало известно ранее на текущей неделе.

Напомним, Порошенко и Трамп провели переговоры в Белом доме в минувший вторник. Широко анонсированная украинской стороной встреча получилась непродолжительной по времени. Скромный прием Порошенко киевские власти объяснили стилем президента Соединенных Штатов.