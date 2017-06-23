Опубликовано видео удара российских кораблей по позициям ИГ

В интернете появилось видео ракетного удара российских кораблей по позициям террористов в Сирии.

Ролик оказался в распоряжении телеканала RT. На опубликованных кадрах можно увидеть взмывающие вверх ракеты «Калибр», которые выпускают силы ВМФ РФ. Как следует из ролика, кораблям удалось уничтожить несколько объектов запрещенной в России экстремистской группировки ИГ. В каких областях Сирии они располагались, не уточняется.

О том, что российский ВМФ вновь атаковал позиции террористов, «Аргументы недели» сообщили ранее в пятницу. Помимо кораблей, при осуществлении ракетного удара была задействована подводная лодка.