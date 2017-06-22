Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из торговых автоматов

В Соединенных Штатах ряд сотрудников Центрального разведывательного управления уволили после того, как стало известно, что они крадут закуски и сладости из вендинговых автоматов.

Один из сотрудников нашел способ взломать программное обеспечени аппарата. Он отключил кабель, соединявший автомат с платежной системой и купил снэк карточкой, на которой не было денег. Своей схемой он затем поделился с коллегами.

Воры орудовали с осени 2012 до марта 2013 года. В ЦРУ узнали о нарушениях, посмотрев камеры видеонаблюдения, установленные рядом с автоматами, в которых происходили кражи. Мужчины чистосердечно признались в правонарушениях, однако это уже не спасло их от увольнения.

Центральное разведывательное управление настаивало на возбуждении уголовных дел на похитителей еды, но Минюст не стал предъявлять им обвинений.