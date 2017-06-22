Бывший грузинский президент и бывший же губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил с опровержением заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что он не знает, чем сейчас занимается Саакашвили.

«Он [Порошенко] говорит, что не знает, чем я занимаюсь, да как бы не так! Он регулярно выслушивает отчеты своего ставленника в СБУ Демчины о моем передвижении, контактах и деятельности по стране», - написал Саакашвили в Facebook.

Кроме того, Саакашвили уверен, что именно Порошенко запретил ведущим каналам страны освещать его политическую деятельность. По мнению политика, президент делает все для того, чтобы украинцы ничего не знали о программе Саакашвили и его работе.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что не знает, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили делает на Украине. Президент незалежной отметил, что ничего важного экс-губернатор не сделал.