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Президент Чехии одобрил идею референдума о выходе из ЕС

22 июня 2017, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Чехии одобрил идею референдума о выходе из ЕС

Президент Чехии Милош Земан заявил, выступая на проходящей в Праге конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум", что поддерживает проведение референдума по вопросу выхода из Евросоюза.

"Я сторонник прямой демократии, сторонник референдума, я бы этот референдум поддержал, но сам голосовал "против". Этот вопрос должны решать граждане Чехии", - сказал Земан.

Помимо этого, Земан подверг жесткой критике руководство Евросоюза, в частности Ангелу Меркель. По его мнению, канцлер допустила грубую ошибку, пригласив в Европу сирийских беженцев. Этим она нанесла урон не только Германии, но и всему Евросоюзу.

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