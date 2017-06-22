Президент Чехии одобрил идею референдума о выходе из ЕС

Президент Чехии Милош Земан заявил, выступая на проходящей в Праге конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум", что поддерживает проведение референдума по вопросу выхода из Евросоюза.

"Я сторонник прямой демократии, сторонник референдума, я бы этот референдум поддержал, но сам голосовал "против". Этот вопрос должны решать граждане Чехии", - сказал Земан.

Помимо этого, Земан подверг жесткой критике руководство Евросоюза, в частности Ангелу Меркель. По его мнению, канцлер допустила грубую ошибку, пригласив в Европу сирийских беженцев. Этим она нанесла урон не только Германии, но и всему Евросоюзу.