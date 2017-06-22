Женевское управление принудительного взыскания задолженности арестовало 15 миллионов евро, которые Украина выделила как гарантию для проведения Евровидения-2017. Организатор конкурса выясняет обстоятельства ареста.

Для надлежащей подготовки и проведения конкурса на Украине Европейскому вещательному союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15 миллионов евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно, эти средства должны быть возвращены.

Отмечается, что в своем официальном письме к ЕВС управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора данной процедуры.

В украинской телерадиокомпании отметили, что наняли юридическую фирму для выяснения обстоятельств.