Петр Порошенко не понимает, что Саакашвили делает на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что не знает, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили делает на Украине. Президент незалежной отметил, что ничего важного экс-губернатор не сделал.

"Он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите, он ничего важного не сделал", — отметил Порошенко, передает "112 Украина"..

Ранее стало известно, что Петр Порошенко предлагал Михаилу Саакашвили возглавить правительство Украины. Об этом бывший одесский губернатор заявил во время посещения митинга работников одного из украинских энергетических предприятий.

В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он считает, что Порошенко покровительствует преступным "кланам" в регионе.