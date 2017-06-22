Шокирующую находку сделали археологи в восточной Польше. Их глазам предстали десятки скелетов с раскрытыми, словно в крике, ртами. Выяснилось, что в общей могиле погребены солдаты, убитые в 1863 году в бою у села Жижин.

Уже установлено точно, что все тела принадлежали солдатам Российской Империи времён правления Александра II. Известно, что в том сражении погибло около двухсот человек и ещё порядка трёхсот попало в плен.

Судя по тому, что практически все черепа с открытыми ртами, то смерть застала солдат внезапно. В последние секунды жизни они кричали что-то друг другу.