Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Украинец Алексей Бойчук выиграл на аукционе совместный поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко. Такое удовольствие обошлось победителю в девять тысяч гривен.

Итоги опубликованы на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro. За право сходить с девушкой в театр боролись 7 человек. Все средства, которые будут собраны в рамках благотворительного аукциона, планируется передать в институт хирургии для приобретения аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Замминистра МВД также продает свое свидание. Анастасии Деевой 25 лет и она очень хороша собой. Дама принимает участие в необычной гуманитарной акции по сбору средств для детской больницы: чиновница предлагает купить свидание с ней.