В Белом доме недовольны ущемлением прав президента

Администрация действующего президента США Дональда Трампа недовольна существующим положением, которое не позволяет главе государства отменять санкции против России.

И сейчас пытается добиться от республиканцев в палате представителей смягчения санкций, утвержденных в среду сенатом, пишет The New York Times. После утверждения палатой представителей документ попадет на подпись к президенту. Наложит ли он на него вето, неизвестно.

Ни президенту, ни республиканцам не хочется конфронтации. И сейчас они поставлены перед выбором: ослабить жесткую линию в отношении Москвы и усложнить отношения с собственным президентом.

При этом в Белом доме подчеркивают, что речь идет не об отмене самих санкций, а о том, чтобы не ущемлялась власть президента в санкционной политике.



