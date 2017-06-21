Огонь в зоне вооруженного противостояния на востоке Украины будет прекращен для уборки урожая хлеба. Об этом 21 июня договорились на встрече в Минске члены контактной группы по урегулированию конфликта.

О так называемом «хлебном перемирии» журналистам сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР Дениса Пушилина Виктория Талакина, пишут «Известия».

Талакина сказала, что режим тишины для уборки урожая зерновых в Донбассе будет действовать с ноля часов 24 июня. Продлится «хлебное перемирие» до 31 августа, когда должна закончиться страда. Члены контактной группы надеются, что перемирие может продлиться дольше.