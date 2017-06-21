Заводы «Хонда Мотор» в японской префектуре Сайтама простаивали двое суток с 18 по 20 июня, но известно об этом стало только 21 июня, когда работа предприятий была восстановлена после кибервзлома.

Японские СМИ сообщают, что компьютерные системы на производственной линии завода «Хонда» 18 июня поразил неизвестный ранее компьютерный вирус, сообщает «Росбалт».

Неизвестная группа хакеров требовала деньги за снятие блокировки, но специалисты завода с вирусом справились и на уступки кибермошенникам не пошли. 20 июня завод «Хонда» возобновил свою работу. Про убытки, понесенные автопроизводителем из-за простоя информации нет.