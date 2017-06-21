Завод "Хонда" в Японии терроризируют хакеры
21 июня 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
21 июня 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
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//Наука
//Общество
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Депутат от КПРФ отказался от мандата из-за проблем со здоровьем
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Госдума РФ приняла в первом чтении закон о студенческом спорте
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Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу (ВИДЕО)
//Криминал
Герой молодежных сериалов признался в распространении наркотиков
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Сбербанк обнаружил новый способ кражи наличных из банкоматов
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