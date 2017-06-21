В Соединенных Штатах отменили десятки авиарейсов‍ из-за экстремальной жары

В американском аэропорту города Финикс (штат Аризона) отменили почти 60 рейсов. Авиакомпания American Airlines объяснила свое решение техническими особенностями лайнеров Bombardier CRJ.

Как сообщается, столбики термометров в Финиксе во вторник достигли отметки 48 градусов. При таких условиях самолет совершает более долгий разбег и взлетно-посадочной полосы может не хватить.

В странах Ближнего Востока и Северной Америки расписание полетов составляется с учетом погодных условий, чтобы рейсы на большие расстояния выполнялись вечером или ночью, когда температура опускается.