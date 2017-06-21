В ДНР задержаны люди, напавшие с оружием на патруль ОБСЕ‍

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали вооруженных людей, которые напали на патруль ОБСЕ накануне около полудня в районе железнодорожного вокзала города Ясиноватая.

Предварительно, "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников ОБСЕ", заявили в командовании ДНР.

Министерство обороны ДНР проводит разбирательство по факту подлинности информации о нападении вооруженных людей на представителей миссии ОБСЕ, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ДНР в совместном центре по контролю и координации Руслана Якубова.