Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в связь своего коллеги из Соединенных Штатов с Россией. К такому выводу Порошенко пришел, оценив внешний вид Трампа во время их недолгой встречи в Белом доме.

По словам украинского лидера, президент Соединенных Штатов не похож на человека, который поддерживает "особые отношения" с Москвой. Петр Порошенко поделился "личными впечатлениями: "Он (Трамп - ред.) - замечательный лидер, с большой харизмой, большой политической волей. Он - большой друг Украины, который помогает мне добиться мира в моей стране".

Кроме встречи с президентом США Порошенко также провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.