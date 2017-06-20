Видео, как в Париже испытали уникальное водное электрическое такси

Первое в мире водное электрическое такси введут на территории Парижа. Данное экологически безопасное транспортное средство может стать отличным решением для многих населенных пунктов мира.

Прототип уже опробовал мэр города и остался очень доволен проектом. Катер обладает отличной аэродинамикой и буквально летит над волнами. При наборе скорости в 18 км\ч катер отрывается от поверхности воды и скользит над ней, на высоте до полуметра. При этом, он не создает шума и волн.

Мотор катера электрический, а его корпус оснащен солнечными батареями, что демонстрирует удобство и экологичность.

В администрации города отметили, что готовы предоставить разработчику всю необходимую финансовую поддержку, так как новое такси позволит существенно сократить число пробок в столице и снизит количество вредных выбросов в атмосферу.