В Пентагоне заявили об отсутствии опасений по поводу действий России в Сирии

Действия российских военных в Сирии не вызывают опасений в Минобороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление ведомство распространило несколько минут назад.

Спикер Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что американцы будут продолжать нести службу на территории арабского государства, предпринимая необходимые меры предосторожности. При этом риска вооруженного столкновения с российскими военными, как следует из слов Дэвиса, в настоящее время нет.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что американский истребитель сбил беспилотник ВВС Сирии. В МИД РФ, комментируя этот инцидент, заявили, что Вашингтон помогает террористам.