В Киеве горит бывший Центральный гастроном

В Киеве пожарные в эти минуты тушат трехэтажное здание, в котором ранее находился Центральный гастроном.

Как сообщают местные СМИ, к дому №40 на Крещатике, где произошло возгорание, прибыли не менее десяти пожарных машин. В настоящее время пламенем объята крыша бывшего Центрального гастронома. Другой информации об этом инциденте на данный момент пока нет.

Ранее «Аргументы недели» писали, что неизвестные попытались сжечь один из храмов, расположенных в украинской столице. Злоумышленники закидали культовое сооружение бутылками с зажигательной смесью. В итоге пожара не произошло – все запущенные коктейли Молотова отлетели от церковных стен.