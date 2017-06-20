В коалиции США прокомментировали уничтожение сирийского беспилотника

В возглавляемой Соединенными Штатами коалиции рассказали, зачем был сбит сирийский беспилотник.

О произошедшем инциденте «Аргументы недели» сообщили ранее во вторник. Согласно имеющейся на данный момент информации, беспилотный летательный аппарат уничтожил в небе над городом Ат-Танф истребитель F-15.

В коалиции заявили, что решение сбить дрон было принято в связи с тем, что он представлял угрозу – аппарат нес на себе боеприпас. Стоит отметить, что при падении этот боеприпас не взорвался.

Напомним, на прошлой неделе силы коалиции сбили самолет ВВС Сирии. Управлявшему воздушным судном пилоту удалось спастись.