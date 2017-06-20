В Германии обвиняемый в сексуальных действиях в отношении девочки Лизы из русскоязычной семьи получил условный срок - 1 год и 9 месяцам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда берлинского района Тиргартен, подсудимый житель Берлина также должен выплатить штраф в размере 3 тысяч евро. Известно, что подсудимый также был обвинен в изготовлении порнографии, он снимал все происходящее на телефон. Подсудимый полностью признал свою вину.